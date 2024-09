Liga Diamante de atletismo quase triplica prémios monetários em 2025

A decisão, tomada no domingo na Assembleia Geral da Liga Diamante, garante o pagamento de 9,24 milhões de dólares (cerca de 8,3 milhões de euros) ao longo das 14 etapas e da final do circuito em 2025.



De acordo com a World Athletics, este total é quase o triplo do valor distribuído anualmente de 2021 a 2024, num período ainda afetado pela covid-19, e o maior de sempre desde que a Liga Diamante foi lançada em 2010.



Com os prémios de presença a alguns dos principais atletas mundiais, o valor deverá chegar aos 18 milhões de dólares (cerca de 16,2 milhões de euros).



Cada uma das 14 etapas da Liga Diamante vai distribuir 500 mil dólares (cerca de 450 mil euros), enquanto a final, que vai decorrer em Zurique, no final de agosto, terá um prémio monetário total de 2,24 milhões de dólares (cerca de dois milhões de euros).



A World Athletics referiu também que cada disciplina vai ter um prémio entre 30 e 50 mil dólares (entre 27 e 45 mil euros) nas etapas e entre 60 e 100 mil dólares (entre 54 e 90 mil euros) na final.



Esta temporada, o vencedor de cada uma das etapas recebia 10 mil dólares (cerca de nove mil euros), com o ganhador da final, como aconteceu com o português Pedro Pichardo no triplo salto, tinha um prémio de 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros), sendo que são distribuídos prémios a outros atletas – até ao 12.º nas provas mais longas e ao nono nos sprints.