Lorene Bazolo faz melhor marca portuguesa do ano dos 60 metros em Belgrado

A velocista, que completará 42 anos em maio, reforçou mais a sua posição na listagem de atletas para os Europeus 'indoor' de Apeldoorn, em que aparece como 21.ª posicionada para 40 vagas a atribuir.



Bazolo fez a marca na final, em que foi sexta, após ser terceira na semifinal, com 7,33 segundos.



O anterior melhor registo do ano era já de Bazolo, com 7,28, no domingo em Pombal, no meeting Prof. Mário Moniz Pereira.



Também em Belgrado, João Coelho, que já tem mínimos feitos desde o ano passado, correu a sua série de 400 metros em 46,54 segundos, na primeira corrida concluída este época.



O quatrocentista esteve no sábado no meeting de Nantes, mas foi desclassificado.