Marcos Freitas e Fu Yu caem na primeira ronda do China Smash em ténis de mesa

Marcos Freitas e Fu Yu foram hoje afastados na primeira ronda do China Smash em ténis de mesa, juntando-se a Jieni Shao, que também tinha sido eliminada no jogo inaugural em Pequim.

Marcos Freitas, 31.º do ranking mundial, defrontou o chinês Zhou Qiaho, 61.º, que se impôs por 3-2, pelos parciais de 11-8, 11-5, 6-11, 10-12 e 11-5.



Fu Yu, 73.ª hierarquia mundial, e que teve de passar por duas rondas preliminares, perdeu ante a chinesa Zong German, 190.ª, por expressivo 3-0, nomeadamente 11-6, 11-6 e 11-7.



No domingo, Jieni Shao também tinha caído no desafio inaugural, por 3-2, ante a neerlandesa Britt Eerland.



Tiago Apolónia e João Monteiro ficaram-se pelas rondas preliminares.