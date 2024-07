Miguel Oliveira foi segundo na sprint do GP da Alemanha e subiu dois lugares

O piloto natural de Almada, que partiu da segunda posição da grelha, cortou a meta a 0,676 segundos do vencedor, o espanhol Jorge Martín (Ducati), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 1,311 segundos.



Mal os semáforos se apagaram, Oliveira saltou para a frente do pelotão ainda na reta mas acabaria ultrapassado pelo bicampeão, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com Martin, autor da 'pole position', a descer até à terceira posição.



As posições mantiveram-se até à segunda volta, altura em que Martín subiu ao segundo lugar ao passar Oliveira, para, uma volta depois, na terceira das 13 previstas, saltar para a liderança, com o português a tomar o segundo, depois de ambos ultrapassarem Bagnaia.



A partir daí, o líder do campeonato tentou escapar-se de Oliveira mas nunca conseguiu ir além de um segundo de avanço.



Nas últimas voltas, o piloto português conseguiu voltar a pressionar Martín, que em 2025 será piloto da Aprilia, cortando a meta a pouco mais de meio segundo.



Bagnaia ainda procurou seguir o piloto luso mas acabou pressionado pelo companheiro de equipa Enea Bastianini (Ducati) e optou por segurar o lugar no pódio.



"Eles fizeram um melhor trabalho do que eu", reconheceria o bicampeão, no final.



Para Oliveira este foi o melhor resultado de sempre em corridas sprint, enquanto Martin somou o quarto triunfo da temporada.



"É muito bom. Tenho-me sentido bem todo o fim de semana. No final da qualificação senti que podia terminar no pódio", começou por dizer o piloto luso.



Mesmo com o segundo lugar, Oliveira admitiu ter sentido dificuldades em acompanhar os pilotos da frente.



"Estes tipos são super-rápidos. Não é fácil estar no meio do pelotão e, de repente, estar a lutar com eles. O 'Pecco' pressionou mas não cometi erros", disse Oliveira, que espera "voltar a conseguir um bom lugar", no domingo.



Com estes resultados, Martín alargou a vantagem no campeonato de 10 para 15 pontos, chegando aos 212 contra os 197 de Bagnaia.



Oliveira subiu dois lugares e é, agora, 13.º, com 41 pontos.



A corrida principal do Grande Prémio da Alemanha vai ser disputada no domingo, a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).