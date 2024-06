Natação Europeus. Ana Rodrigues nas "meias" dos 100 bruços

Na sua estreia em Belgrado, Ana Pinho Rodrigues nadou em 1.09,15, foi sétima na sua série e teve de esperar na zona mista para saber se lhe bastava para seguir em frente, acabando por conseguir o 15.º tempo, quando se apuravam 16 para as meias-finais de hoje, a partir das 17h54 em Lisboa.



“É a estreia, é sempre aquele quebrar de gelo. Estamos sempre com algum receio de saber como estamos ou não. Acabei de ver que deu o 15.º lugar, ou seja, meia-final. Nunca tinha feito uma meia-final aos 100 bruços, por isso estou contente, muitas coisas para melhorar, principalmente na segunda parte da prova”, afirmou, à agência Lusa.



A nadadora da Escola Desportiva de Viana começou bem a prova e fez a primeira viragem na terceira posição, mas acabou por descer para a sétima posição na segunda metade da prova, algo que quer melhorar esta tarde.



“Sinto que estava um bocado stressada na segunda parte, a olhar para as adversárias para ver onde estavam e para ver se eu estava bem ou não. À tarde vou tentar concentrar-me um bocado mais em mim, mas de forma geral senti-me bem, fiquei a menos de um segundo do meu melhor tempo. À tarde é tentar ir para o melhor tempo e ver o que dará”, afirmou.



Com um recorde nacional de 1.08,22 minutos, Ana Pinho Rodrigues aponta para a melhoria da marca na meia-final.



“Sinto que treinei para isso. A ver se à tarde, que é o horário que estou habituada a treinar corre melhor também”, afiançou.



Além de Ana Pinho Rodrigues, também Camila Rebelo e Francisca Martins vão nadar ainda hoje, disputando as finais dos 200 metros costas e dos 800 metros livres, respetivamente.