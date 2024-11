Neemias Queta em "branco" na derrota dos Celtics

O poste luso foi o segundo suplente mais utilizado pelo treinador Joe Mazzulla, com 21.01 minutos, mas não lançou uma única vez ao cesto.



Neemias contabilizou cinco ressaltos, dois dos quais ofensivos, e dois desarmes de lançamento, e cometeu um "turnover" e uma falta, com os Celtics a apresentarem um saldo negativo de seis pontos enquanto o português esteve em campo.



Jaylen Brown, com 37 pontos, foi a principal figura dos Celtics, mas, a acabar, falhou o cesto que daria a vitória, enquanto Derrick White somou 31 e Jayson Tatum ficou-se nos 20.



Nos forasteiros, destaque para os 28 pontos de Dyson Daniels, os 19 do suplente Larry Nance Jr., o ‘triplo duplo’ de Jalen Johnson (18 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências) e os 18 pontos e nove ressaltos de Clint Capela.



Apesar do desaire, os Celtics continuam no segundo lugar da Conferência Este, mas, na NBA Cup, tratou-se do primeiro jogo do Grupo C e, assim, comandam os Hawks, que, na época regular, são oitavos a Este, com cinco triunfos em 12 jogos.