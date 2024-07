Nuno Borges "mereceu vencer", reconhece Nadal

"Sabia que as coisas não seriam fáceis. Tenho de aceitar as coisas como elas são e trabalhar para melhorar. Joguei muito mal e estou triste com isso. Acho difícil jogar pior do que joguei. Tenho estado sem energia, apesar de ser normal porque já não competia durante vários dias consecutivos há algum tempo. Tive jogos longos [ao longo do torneio] e o Nuno Borges mereceu vencer", afirmou Nadal, na conferência de imprensa após a final.



Nuno Borges conquistou hoje, pela primeira vez, um torneio ATP, ao vencer Nadal, antigo número um do mundo, em dois sets, em uma hora e 27 minutos, por 6-3 e 6-2.



"Procurei soluções, mas o meu nível tem estado longe do que deveria estar. É importante que o corpo tenha aguentado bem durante a semana, mas física e também mentalmente fiquei sem energia. Isso pode explicar o meu fraco desempenho nesta final", lançou.



Nadal disputou uma final dois anos após o sucesso em Roland Garros 2022, a última vez que concorreu a um troféu. E, desde então, o atleta de 38 anos não conseguia disputar quatro jogos consecutivos.



Questionado sobre as expectativas com que parte para os Jogos Olímpicos Paris2024, onde vai competir no quadro individual e em pares, com Carlos Alcaraz, jovem prodígio de 21 anos que há uma semana conquistou o torneio de Wimbledon, Nadal mostrou-se cauteloso.



"Estou entusiasmado por fazer parte da equipa olímpica e representar a Espanha. Os Jogos são o evento mais importante do desporto. Se eu conseguir fazer um bom ténis a nível individual, também o farei nas duplas, mas tenho que ver o que acontece. Carlos Alcaraz vai estar em alto nível porque chega com confiança e vamos treinar juntos", afirmou Nadal.



Após a vitória sobre Nadal, Nuno Borges, número um nacional e 51.º do mundo, vai conseguir, na segunda-feira, na próxima atualização, a sua melhor classificação de sempre no ranking, ao subir ao 42.º posto.



Além disso, tornou-se no segundo português a vencer um título no circuito mundial, depois de João Sousa erguer quatro troféus ATP, em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril Open (2018) e Pune (2022).



Ao conquistar o seu primeiro título, Nuno Borges, de 27 anos, tornou-se no quinto tenista do mundo a vencer uma final a Nadal em terra batida, depois de Novak Djokovic (quatro vezes), Roger Federer (duas), Horacio Zeballos e Andy Murray (uma vez cada).



O maiato, de 27 anos, já tinha conquistado um título ATP, mas na variante de pares, conquistado no Estoril Open, em 2022, na companhia do amigo e compatriota Francisco Cabral.