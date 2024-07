"É uma loucura", desabafa Nuno Borges

“Nem sei o que dizer. Acho que já desejava este momento há algum tempo”, disse o jogador luso, que se impôs na final, por 6-3 e 6-2, acrescentando: “É uma loucura. No ténis, às vezes, nem tudo acontece quando se espera”.O número um nacional mostrou mesmo enorme respeito pelo oponente, deixando uma confissão.“Eu sei que todos queriam que o Rafa vencesse, uma parte de mim também queria que isso acontecesse, mas algo ainda maior aconteceu”, afirmou o português, que se impôs ao espanhol, antigo número um mundial, em uma hora e 27 minutos.Nadal, que pela primeira vez desde Roland Garros, em 2022, esteve envolvido na luta por um título, deu aos parabéns ao tenista português.“Jogaste muito bem durante toda a semana, mereces isto, mais do que qualquer um. Parabéns, aproveita o momento, é sempre especial ganhar um título”, afirmou o espanhol, atual 261.º da hierarquia mundial.Nadal, que vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, garantiu ter-se divertido muito durante toda a semana, num torneio no qual não participava há 19 anos.O espanhol, vencedor de 22 torneios de Grand Slam, tem lidado com vários problemas físicos no último ano e meio, regressou recentemente à competição, de modo a preparar-se para os Jogos Olímpicos de Paris2024.Além do inédito triunfo num torneio do circuito ATP, Nuno Borges tornou-se apenas o segundo tenista português a consegui-lo, depois de João Sousa (Kuala Lumpur, em 2013, Valência, em 2015, e Estoril Open, em 2018).





(Com Lusa)