Portugal perde final do Europeu sub-17 feminino de hóquei em patins

A Espanha, que na fase regular tinha vencido Portugal por 4-1, foi a equipa com sinal mais ao longo de todo o encontro, mas as suas intenções esbarraram quase sempre na guarda-redes Daniela Araújo, que manteve o 0-0 até aos penáltis.



No derradeiro segundo da primeira parte do prolongamento, a seleção portuguesa podia ter desfeito o nulo por Ana Folgado, mas também na segunda a Espanha esteve perto de chegar ao golo por Alba Costa, que Daniela Araújo negou.



Nos penáltis, já com a guarda-redes Núria Leitão a render Daniela Araújo entre os postes, a Espanha foi mais eficaz e marcou por Alba Costa o único golo, que rendeu o título europeu amplamente festejado no Pavilhão Municipal de Olot, em Girona.



A Espanha conquista o seu primeiro título na segunda edição do Europeu da categoria, que teve em Portugal o primeiro vencedor, com um percurso de cinco vitórias na primeira fase, até chegar à final, e em que sofreu apenas dois golos.



No jogo para atribuição dos terceiro e quarto lugares, e que envolvia ainda a conquista de uma medalha, a França venceu por 2-1 a Itália – que tinha sido terceira na fase regular – e a Alemanha confirmou o quinto lugar com um triunfo por 3-0 sobre a Inglaterra (sexta).