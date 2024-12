Primeira etapa d` O Gran Camiño corre-se na zona do Porto

Em declarações à Lusa, à margem da conferência de imprensa de apresentação da etapa portuguesa, o diretor da prova, Ezequiel Mosquera, sublinhou a "irmandade" entre os dois países ibéricos e mais particularmente da região nortenha portuguesa com a comunidade autónoma espanhola.", explicou o ex-ciclista.O próximo passo e grande objetivo para a evolução da prova será subir de categoria, para o circuito UCI ProSeries, algo que Ezequiel Mosquera acredita já ser devido.", reiterou.Ruben Guerreiro (Movistar) teve o único pódio português na classificação geral d'O Gran Camiño, em 2023, tendo ficado na oitava posição na passada edição.", admitiu Mosquera, numa altura em que diz "estar a momentos de fechar" o alinhamento para a edição de 2025.O ex-ciclista, vencedor da Volta a França de 2006, também marcou presença e mostrou-se orgulhoso por estar na organização que permitiu esta inédita primeira etapa, sublinhando que Portugal foi o seu "país de acolhimento" para a sua carreira e de muitos dos seus colegas galegos.", recordou à Lusa.A conferência de imprensa contou também com a participação, entre outras personalidades, do recém-eleito presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, da presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e do vereador municipal da Maia com a tutela do Desporto, Hernâni Ribeiro.