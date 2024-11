Queniana Sheila Chepkirui e neerlandês Abdi Nageeye vencem Maratona de Nova Iorque

Aos 33 anos, Sheila Chepkirui impôs-se em 2:24.35 horas, depois um ‘sprint’ final com a sua compatriota Hellen Obiri, que cronometrou 2:24.49, vencedora na ‘Big Apple’ em 2023 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024.“Treinei muito e bem, estou muito feliz, dei tudo, o último quilómetro foi muito dificil, fui até ao meu limite”, afirmou Chepkirui no final dos 42,195 quilómetros da prova, uma das seis ‘majors’, juntamente com Tóquio, Boston, Chicago, Londres e Berlim.Na prova masculina, na qual foi terceiro em 2022, Abdi Nageeye, vice-campeão olímpico em Tóquio2020, venceu em 2:07.39, deixando os lugares imediatamente a seguir para três antigos vencedores da maratona de Nova Iorque.Os quenianos Evans Chebet (2:07.45) e Albert Korir (2:08.00) foram segundo e terceiro, respetivamente, e o etíope Tamirat Tola (2:08.12), campeão olímpico em Paris2024, foi quarto.“Senti-me muito bem, e estava super focado. Os Jogos Olímpicos foram muito difíceis para mim, foi uma deceção. Poucas pessoas acreditaram em mim, mas eu sabia que era capaz. Hoje foi a minha corrida”, afirmou o atleta, de 35 anos, que desistiu da maratona em Paris2024.