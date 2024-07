Rafael Nadal vence em pares em Bastad no regresso após lesão

Nadal e Ruud venceram a dupla formada pelo argentino Guido Andreozzi e pelo mexicano Miguel Reyes-Varela, por 6-1 e 6-4, com o público a encher as bancadas do estádio de Bastad para assistirem ao regresso do espanhol de 38 anos, que não jogava desde maio, quando perdeu na primeira ronda de Roland Garros, frente ao Alexander Zverev.



O espanhol conquistou o título de singulares em Bastad em 2005 e esta é sua primeira vez no evento desde então, enquanto se prepara para o torneio olímpico na terra batida de Roland Garros.



Nadal falhou Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, para evitar mudar de superfície para ter de voltar à terra batida em Paris2024, após ter enfrentado lesões no quadril e nos abdominais no último ano e meio.



Na primeira ronda de singulares em Bastad, Nadal vai enfrentar Leo Borg, filho da lenda sueca Björn Borg, na terça-feira.