Rui Sardinha e Miguel Arrobas candidatos à federação de natação

As listas concorrentes aos órgãos sociais da FPN para a Assembleia Geral Eleitoral, que se vai realizar na sede do organismo, no Complexo do Jamor, teriam de ser entregues até às 18h00 de segunda-feira e as encabeçadas por Rui Sardinha e Miguel Arrombas foram as únicas que deram entrada.



As eleições da FPN, agendadas para 16 de novembro, um sábado, entre as 13h00 e as 17h00, destinam-se a encontrar o sucessor de António Silva, que preside à European Aquatics (LEN) e cumpre o terceiro e último mandato na presidência do organismo que rege a natação em Portugal.



O atual vice-presidente responsável pela pasta do alto rendimento, Rui Sardinha, foi o primeiro a anunciar a candidatura, com um “projeto de alguma continuidade, mas também com alguma mudança, não renegando o passado e com uma equipa diretiva empenhada e equilibrada”, segundo disse à agência Lusa.



Miguel Arrobas, antigo nadador olímpico, de 50 anos, pretende apostar em “áreas menos exploradas como o polo aquático, colocar os saltos para a água no mapa e trabalhar na formação e no alto rendimento”, reforçando, tal como defende Rui Sardinha, o poder das associações territoriais.



“'Portugal aquático de todos e para todos' é o lema do nosso projeto, com o qual queremos colocar o foco nas associações territoriais, nos atletas e nos treinadores. Queremos trabalhar com todos, de forma a que não haja quem valha mais e quem valha menos, queremos Portugal a uma só braçada”, explicou Miguel Arrobas à agência Lusa.