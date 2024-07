Seleção de basquetebol de sub-20 apura-se para os `quartos` da Divisão B do Europeu

A formação lusa, que precisava de ganhar, impôs-se em todos os quatro períodos do desafio, nomeadamente por 16-13, 22-5, 21-15 e 14-10, conseguindo mesmo um parcial de 13-0, no segundo período, decisivo para cavar um fosso no marcador.



Os Países Baixos venceram o grupo, com os mesmos sete pontos de Portugal, avançando ambos para os 'quartos', seguidos da Grã-Bretanha e Irlanda, ambas com seis e que vão discutir a melhor posição entre o nono e 16.º, enquanto o Azerbaijão soma apenas quatro, fruto de outras tantas derrotas.



Nos quartos de final, na sexta-feira, Portugal vai defrontar a Finlândia que se superiorizou na 'poule A' com o pleno de quatro vitórias, ante a Croácia, Suíça, Eslováquia e Letónia.



Apesar dos 30 pontos de vantagem da equipa lusa, o melhor marcador do encontro foi o irlandês Isaiah Ogunbare, com 14 pontos, mais um do que o português Danilo Horta.



Nos jogos anteriores, Portugal bateu o Azerbaijão, por 90-34, perdeu com os Países Baixos, por 64-62, e venceu a Grã Bretanha, por 90-79.