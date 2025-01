Sporting conquista quarta Taça de Portugal de ténis de mesa seguida

Na segunda final seguida ante os madeirenses, que somam sete títulos da Taça, os três jogos foram decididos na ‘negra’, a começar pelo triunfo de Diogo Carvalho ante Tiago Li, por 3-2 (13-11, 9-11, 13-11, 8-11 e 11-5).



Bode Abiodun venceu André Silva depois de recuperar de um 2-0, contrariando o 11-13 e 7-11 inicial com 11-8, 16-14 e 12-10, com Diogo Carvalho e Diogo Chen a imporem-se a Tiago Li e Diogo Silva também na ‘negra’.



Os ‘leões’, a equipa mais titulada da Taça, acabaram esta edição sem ceder um único jogo, erguendo o troféu no Pavilhão Multiusos de Cavernães, em Viseu, que acolherá também a fase final da Taça de Portugal feminina, no próximo fim de semana.