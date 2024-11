Sporting ganha e Fonte do Bastardo perde na Challenge de voleibol

O Sporting aproximou-se dos ‘oitavos’ da Taça Challenge de voleibol, ao vencer os checos do Kladno (3-0) na primeira mão dos 16 avos de final, enquanto a Fonte do Bastardo perdeu na visita aos espanhóis do Melilla (3-1).

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os "leões" não deram hipótese e confirmaram o favoritismo com um triunfo por 25-20, 25-21 e 25-15, colocando-se em posição muito favorável para seguir em frente e atingir os "oitavos".



Com 15 pontos, destacou-se Edson Valência pelos verde e brancos, em que o checo Jan Galabov ajudou os lisboetas com 11 pontos ante os seus compatriotas.



Na mesma fase desta competição europeia, mas a jogar fora, os açorianos da Fonte do Bastardo saíram derrotados da visita ao Melilla, que se impôs por 3-1, com os parciais de 25-20, 22-25, 25-19 e 26-24, com o conjunto luso a lamentar ter falhado por pouco a "negra".



A Fonte do Bastardo recebe os espanhóis em 19 de novembro, enquanto o Sporting visita o Kladno dois dias depois, para a conclusão dos 16 avos de final.