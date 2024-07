Tour: Vingegaard crê que vitória "ainda é possível" e quer "dar tudo" sem desistir

"Acho que a vitória ainda é possível. Não vou desistir sem lutar, já venci o Tour duas vezes e não vou contentar-me com o segundo lugar. Vou dar tudo", declarou Vingegaard, numa conferência de imprensa virtual durante o último dia de descanso da corrida.



A pouco mais de três minutos do camisola amarela na geral, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), com quem tem disputado a 'Grande Boucle', garantiu que ainda não perdeu "a fé".



"Não quebro mentalmente", insistiu o vigente bicampeão.



O rival, analisou, "aparenta estar muito forte", embora ressalvando que, "como se viu nos últimos dois anos, também pode ter um mau dia, e isso pode voltar a acontecer na terceira semana".



"Não é como se estivesse muito acima de mim. Se eu melhorar um pouco, estaremos igualados. No domingo, fiz a melhor performance da minha vida, não posso ficar desapontado", declarou.



Essa prestação, de resto, fê-lo atacar 'Pogi' na alta montanha, mas o esloveno levou a melhor e ainda cimentou a liderança na geral, no segundo dia consecutivo em que venceu a etapa à frente do dinamarquês.



Mostrando-se "muito orgulhoso" do que fez até aqui, depois de ter recuperado nos últimos três meses de lesões graves decorrentes de uma queda grave na Volta ao País Basco, o dinamarquês notou as dificuldades como alimento para "a mentalidade de querer atacar a camisola amarela".



Essa determinação, de resto, faz com que não importe "olhar pelo retrovisor" para o terceiro à geral, o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), a 2.10 minutos desse segundo lugar que Vingegaard ocupa.