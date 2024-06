Triatleta Alexandre Nobre vice-campeão da Europa de distância média

“Estou muito orgulhoso e muito satisfeito por ser vice-campeão em Portugal, em Coimbra. Foi uma sensação incrível ter a família e os amigos, para aquele apoio extra”, congratulou-se Alexandre Nobre.



Os 1,9 quilómetros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida foram cumpridos por Alexandre Nobre em 03:38.29 horas, a 13 segundos de López, num pódio que ficou completo com o sérvio Ognjen Stojanovic, que chegou a 50 segundos do vencedor.



“A prova foi discutida, apesar de ter três horas e muito. Foi praticamente ao sprint com o espanhol. Acreditava que podia ganhar, mas o segundo lugar também é bastante honroso e estou muito satisfeito pela prata no Europeu”, acrescentou.



O triatleta luso congratulou-se pela aposta nesta variante mais longa do triatlo – “está a dar os seus frutos” – e agora pretende apenas “desfrutar muito o momento” antes de assumir os “próximos objetivos”.



Na mesma competição, Bruno Pais concluiu em 19.º, a mais de meia hora do primeiro, cruzando a meta após 04:10.44 horas de competição, imediatamente antes de Filipe Henriques, 20.º que chegou 38 segundos depois.



No top 25 ficou outro luso, Afonso Garcia, que foi 22.º, em 04:12.07.



Nesta competição, Portugal já tinha sido prata no duatlo sub-23, por Hugo Figueiredo, e ouro e bronze no triatlo cross júnior, respetivamente por Dinis Ferreira e Luís Miranda, respetivamente.



O Europeu Multisport é uma semana de competições em várias variantes de triatlo e duatlo.