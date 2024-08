US Open: Nuno Borges “muito contente” com triunfo na primeira ronda

"Estou muito contente com a minha vitória. Aquele segundo set foi chave para conseguir a vitória. Joguei bem nos momentos decisivos e no fim senti que fui superior, principalmente no primeiro e terceiro sets”, analisou o 34.º do ranking ATP, em declarações à agência Lusa, depois de na terça-feira ter superado o 78.º da hierarquia por 6-2, 6-4 e 6-1, em uma hora e 42 minutos.



Depois, perspetivou o duelo da segunda ronda, na quinta-feira, diante do australiano Thanasi Kokkinakis, que “joga muito bem em Grand Slams”, pelo que precisa de “tentar ao máximo” ser agressivo.



“Sei que o Thanasi joga muito bem em Grand Slams e esta é a superfície favorita dele. Vou ter atenção ao serviço e à direita, que lhe dá muitos pontos. De resto, é manter o foco em mim e tentar ao máximo manter-me agressivo e em controlo, como tentei fazer com o Coria”, concluiu o número nacional.



Na próxima ronda, o jogador luso vai defrontar o australiano Thanasi Kokkinakis, 86.º do mundo, que afastou, de forma surpreendente, o grego Stefanos Tsitsipas, 11.º jogador do ranking.