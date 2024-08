Vuelta: Ciclista português João Almeida abandona com infeção por covid-19

“O João disse que não estava a sentir bem durante a oitava etapa da Vuelta. Depois de alguns exames e realização de um teste PCR que confirmou a infeção por covid-19, foi decidido retirá-lo da competição, para o seu bem, para o da equipa e do pelotão. Agora, vai regressar a casa para recuperar”, informou o médico Adrian Rotunno, nas redes sociais da equipa.



João Almeida entrou na oitava etapa da Vuelta, no sábado, na terceira posição da geral, mas acabou por registar uma queda de 23 lugares no fim da tirada, face ao 60.º posto em que cortou a meta em Cazorla, a 4.53 minutos do vencedor, o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe).



“Não era desta forma que tinha idealizado terminar a Vuelta. Infelizmente, contratempos e percalços fazem parte do percurso e temos de os saber enfrentar e ultrapassar. Pela minha saúde e dos meus companheiros de equipa/pelotão, só me resta recuperar desta infeção viral e focar nos próximos objetivos. Obrigado a UAE Emirates por sempre cuidar de mim da melhor forma, e a todos vós pelo grande apoio! Certamente voltarei mais forte. Bota Lume!”, reagiu o ciclista luso, através do Instagram.



Esta é a segunda vez que João Almeida abandona uma grande Volta por causa de uma infeção por covid-19, dois anos após ter deixado a Volta a Itália pela mesma razão.



Além de João Almeida, também Rui Costa (EF Education-EasyPost) já tinha abandonado a Vuelta, devido a uma queda na quinta etapa, ficando agora as cores lusas apenas representadas por Nélson Oliveira (Movistar), atual 76.º classificado, a 38.10 minutos do líder, o australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).



A nona etapa da Volta a Espanha discute-se hoje num trajeto de 178,5 quilómetros, entre Motril e Granada.