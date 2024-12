Joana Marchão lembra que apuramento está em aberto e espera maior eficácia

"O apuramento está em aberto para as duas equipas. Nós queremos passar, elas querem passar, e vai ser outra vez muito equilibrado. Esperamos novamente ter algum controlo do jogo e, desta vez, mais eficácia. Estamos com a máxima confiança, com a moral em cima e prontas para o desafio de terça-feira", disse a internacional.

A seleção feminina voltou a treinar no Estádio do Mar, em Matosinhos, e ainda hoje viaja para a República Checa, onde, na terça-feira, defronta as checas em Teplice (16:45), na segunda mão do play-off de apuramento, depois de um empate 1-1 no Porto.

"Tudo o que se passou no jogo não foi nada que não estivéssemos à espera. Estudámos muito bem o adversário e sabíamos que tínhamos de ter o controlo do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a Chéquia é uma equipa também poderosa e sabíamos que não nos iria facilitar", considerou a lateral-esquerda.

A seleção lusa, que conseguiu uma assistência de 40.189 espetadores no Estádio do Dragão na sexta-feira, um recorde num jogo feminino em Portugal, procura estar no seu terceiro Europeu consecutivo, após as participações em 2017 e em 2022.

Veja aqui a conferência de imprensa dada por Joana Marchão: