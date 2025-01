Mundial de Andebol. França e Croácia jogam nas meias-finais

Seis meses depois do fiasco olímpico em Paris2024, em que foi prematuramente afastada em casa, a França superou com dificuldade o Egito e chegou às meias-finais com o golo de Karabatic, validado com o recurso ao visionamento do vídeo.Por seis vezes campeã mundial, a última das quais em 2017 – aquele que foi o seu quarto troféu em cinco edições seguidas -, a França volta à discussão das medalhas pela sexta vez consecutiva, somando ainda 12 pódios nas últimas 16 edições.Na Arena Zagreb, perante 15.600 espectadores, a anfitriã seleção da Croácia garantiu a qualificação para as meias-finais ao vencer por 31-30 a Hungria, numa partida equilibrada desde o início e em que foi letal nos minutos finais.Campeã mundial em 2003, em Portugal, medalha de prata por três vezes e de bronze por uma, a Croácia regressa à discussão das medalhas de um Mundial depois de ter terminado na quarta posição a edição de 2017, disputada em França.França e Croácia têm encontro marcado para quinta-feira, na Arena de Zagreb, após o qual as duas seleções viajam para Oslo, onde decorrerá no domingo a final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.