Mundial de andebol. Portugal nas "meias" frente à Dinamarca

A caminhada dos "heróis do mar" precisou de prolongamento, contra a Alemanha, para assegurar a vitória por 31-30, com o golo decisivo, de Martim Costa, a três segundos do fim.A primeira meia-final do Mundial, já na quinta-feira, tem como protagonistas a vice-campeã mundial e detentora do título europeu, França, e a anfitriã Croácia, que, na terça-feira, em Zagreb, afastaram, respetivamente, o Egito (34-33) e a Hungria (31-30).A Alemanha, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris2024 e quarta classificada no Euro2024, procurava regressar ao lugar mais alto do pódio, que ocupou pela última vez em 2007, mas, num ápice, viu-se a perder por 5-1, tendo de "suar" muito para regressar na eliminatória e forçar o empate.Portugal entrou muito bem, chegou a 5-1 e ao intervalo com a mesma diferença, com o marcador a assinalar 13-9. Na segunda parte, os alemães recuperaram, pouco a pouco, até ao 26-26 que forçou o prolongamento.O jogo continuou equilibrado, podendo "cair" para os dois lados, até três segundos do fim, no último ataque luso, com Martim Costa a conseguir fixar o resultado histórico, de longe o ponto mais alto do andebol português.