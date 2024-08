Portugal apura-se no Europeu feminino de sub-18 de basquetebol

A seleção lusa, que já assegurou a permanência na Divisão A e a sua a melhor classificação de sempre no escalão, vai defrontar Israel, nos "quartos", esta quinta-feira.



Apesar de terem começado o encontro mais retraídas, as comandadas por Agostinho Pinto alcançaram a quarta vitória, em quatro jogos na prova.



Clara Silva voltou a ser a jogadora em destaque na seleção nacional, e à semelhança do que aconteceu no jogo com a Alemanha, voltou a fazer "duplo-duplo", desta feita com 20 pontos e 11 ressaltos.