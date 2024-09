Amorim fala em Sporting num "patamar diferente" e quer "passo seguinte na Europa"

"Dá para perceber que estamos num patamar diferente. Costumava dizer-se que não chegávamos ao Natal, que não lutávamos pelo campeonato. Agora, já somos muito competitivos, temos essa consistência exibicional em Portugal e espero que possamos dar o passo seguinte na Europa", afirmou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira, contra o PSV Eindhoven.



Na primeira jornada, os 'leões' receberam e bateram o Lille, por 2-0, enquanto os neerlandeses foram derrotados pela Juventus (3-1), em Itália, com Amorim a reforçar a ideia de "manter a consistência e melhorar o que foi feito" contra os gauleses.



Sobre o emblema neerlandês, orientado por Peter Bosz, elogios não faltaram por parte do treinador 'leonino', que perspetiva "um bom jogo com golos".



"Joga sempre para frente, virado para a frente, é sempre de ataque e é isso que podemos esperar amanhã (terça-feira). Vão ser duas equipas de ataque, culturas diferentes, mas ambas perderam a Supertaça e ganharam os seus jogos do campeonato", analisou.



Depois, falou individualmente de alguns jogadores, nomeadamente o guarda-redes Franco Israel e o médio Daniel Bragança, este último com capacidade para chegar à principal seleção de Portugal.



"(Israel) é um guarda-redes muito mais confiante agora. É melhor no jogo com os pés, a potência com que bate a bola, mais adulto e mais preparado. (Bragança) tem sido uma surpresa. Lesionou-se e ficou melhor jogador. Passou um mau momento e tem uma dimensão hoje diferente daquela que tinha. É o jogador mais injustiçado desde que estou no Sporting, merecia mais. Tem capacidade para chegar à seleção nacional. Para mim, é um titular (do Sporting)", argumentou.



Por fim, revelou que o central St.Juste "não está apto", apesar de ter viajado com a equipa para os Países Baixos, e Matheus Reis estará igualmente ausente, devido a "uma pequena lesão".



"O St. Juste não está apto para este jogo. Veio porque já está a treinar com a equipa, está a finalizar a recuperação e já pode integrar partes do treino. Sente-se bem e está feliz. É um jogador claramente de seleção, caso não tivesse as lesões que tem. Acreditamos muito nele, é um jogador acima da média e esperamos por ele", terminou Amorim, que está igualmente privado de Marcus Edwards e Pedro Gonçalves.



O médio Daniel Bragança, que esta temporada contabiliza dois golos e três assistências em nove encontros oficiais, transmitiu a confiança que se vive no balneário 'leonino' e falou do momento que atravessa.



"Acredito que seja o detalhe que vai fazer a diferença. Preparámos o jogo da melhor maneira para conseguir os três pontos, mas temos de estar alerta. É mais fácil ter números quando a equipa joga bem e chega mais vezes à área adversária, isso faz com que possamos melhorar as nossas estatísticas", declarou.



Na terça-feira, o PSV recebe o Sporting, em Eindhoven, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), num encontro da segunda ronda da fase de liga da 'Champions' e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.