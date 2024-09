Futebol. Mercado de transferências fecha em Portugal

Dois meses e quatro jornadas depois, o mercado de transferências encerra em Portugal. Todos os clubes fizeram investimentos em novos jogadores e muitos outros saíram dando novo rumo à carreira.Os campeões nacionais foram os que mexeram menos no atual plantel. Depois de conseguir manter jogadores fundamentais como Viktor Gyokeres, Gonçalo Inácio e Morten Hjulmand, a equipa treinada por Rúben Amorim fez um investimento cirúrgico em posições que necessitava de melhorar.Depois de uma novela que se arrastou por semanas por Fotis Ioannidis, avançado do Panathinaikos, o Sporting anunciou quatro contratações de peso. A começar pela baliza,, até porque havia previsão de propostas por Gonçalo Inácio e Diomande.O defesa belga chega a Alvalade, proveniente do Anderlecht, por uma verba a rondar os 15,5 milhões de euros., num investimento combinado de mais de 32 milhões de euros.De destacar ainda as, após período de empréstimo. O ganês deixa 17 milhões de euros nos cofres do campeão nacional.

Benfica. O mercado levou Roger Schmidt



O primeiro. O treinador alemão, que há poucos meses recebeu um voto de confiança de Rui Costa, não sobreviveu a quatro jornadas em que somou apenas sete pontos em 12 possíveis.Depois de contratações que não tiveram efeito esperado (caso de Arthur Cabral) na época anterior,, nos Países Baixos. O valor da transferência foi de 18 milhões de euros. Sem grandes alaridos,O alemão custou oito milhões de euros e é visto como um sucessor de Grimaldo, na lateral esquerda da defesa benfiquista. O mesmo acontece comdepois do empréstimo do Manchester United na segunda metade da época passada. O Benfica efetivou a compra do jogador depois de pagar seis milhões de euros.

Juntaram-se ainda Leandro Barreiro (terminou contrato com o Mainz), Zeki Amdouni, Renato Sanches e Issa Kaboré. Os últimos três chegam ao vice-campeão emprestados, sendo que o suíço Amdouni tem opção de compra.

À última da hora, o clube da Luz ainda foi a tempo de anunciar o internacional turco Kerem Akturkoglu, vindo do Galatasaray. O jogador deverá custar 11 milhões de euros.



Por outro lado, as saídas foram tema polémico que valeram inúmeras críticas à gestão de Rui Costa., um dos maiores ativos do clube,. Sem espaço nas opções de Roger Schmidt,

No dia em que era anunciada a saída de Roger Schimidt, foi revelado à CMVM que o Benfica chegou a acordo com o Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, por Marcos Leonardo. O jogador esteve apenas oito meses no clube e a mudança vale 40 milhões de euros aos cofres encarnados.





Destaque ainda para as saídas de Morato, para o Nottingham Forest, e o fim de contrato de Rafa, que saiu a custo zero do clube da Luz para reforçar os turcos do Besiktas, clube para onde também foi João Mário, que quis sair do Benfica após assobios dos adeptos na partida com o Casa Pia.

FC Porto arruma a casa

Novo presidente, novo treinador, nova era. O FC Porto começou a época a tentar rentabilizar alguns dos melhores ativos e a ir buscar pérolas que mantenham a competitividade da equipa.O grande destaque vai para a contratação de, que rumou à cidade invicta, depois de vários meses de negociações entre Atlético de Madrid e Chelsea. O jogador acabou por custar 15 milhões de euros ao FC Porto., numa transferência a rondar os 4,5 milhões de euros.

Para além destas duas entradas, os Dragões negociaram com sucesso as entradas no plantel de Nehuen Pérez, Fábio Vieira e Tiago Djaló. Os três jogadores chegam por empréstimo da Udinese, Arsenal e Juventus.











E aos empréstimos junta-se uma contratação de fim de mercado. Depois de vários dias de conversas, Francisco Moura, do Famalicão, ruma aos Dragões por uma verba a rondar os cinco milhões.



, por uma verba quase a chegar aos 50 milhões de euros. Evanilson foi transferido para o Bournemouth e David Carmo para o Olympiakos.Saíram ainda Mehdi Taremi, a custo zero, para o Inter de Milão e Francisco Conceição foi emprestado à Juventus, que pagou sete milhões de euros ao FC Porto. Toni Martínez saiu para o Alavés, Mamadou Loum reforçou o Arouca e Fábio Cardoso saiu por empréstimo.Por último,

Casamento Mbappé-Real Madrid realizou-se

Fora de Portugal, o mercado também mexeu com grandes nomes. Depois de terminar contrato com o Paris Saint-Germain,numa transferência que já era esperada há alguns anos., pérola brasileira do Palmeiras.Ainda em Madrid, o A. Continuando por terras espanholas, na Catalunha,Em Inglaterra realizaram-se alguns negócios avultados. O campeão Manchester City aceitou o regresso de Ilkay Gundongan que esteve apenas uma época em Barcelona., que saiu da Real Sociedad depois de anos no clube basco. Ainda na capital inglesa, o Chelsea deu continuidade à abertura dos cordões da bolsa do dono Todd Boehly, tendo recebido dois portugueses:









Depois de cinco anos de muitas polémicas no Atlético de Madrid,. O, antigo jogador do Sporting.E num processo de mudança, a, que para além de receberem por empréstimo Francisco Conceição,. E depois de uma transferência frustrada,Depois de mais um mercado agitado, as equipas, tanto em Portugal como em toda a Europa, estão preparadas para o decorrer de uma nova temporada que se mostra desafiante, especialmente pelo novo formato das provas europeias.