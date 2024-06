Guarda-redes norte-americana Catriona Sheppard reforça Sporting

Na nota revelada na sua página oficial, o clube `leonino` revela que a guarda-redes de 23 anos, que na última época representou o Clube de Albergaria, assinou contrato por uma temporada, constituindo-se como mais uma opção para a treinadora Mariana Cabral.

"É um grande passo, estou entusiasmada. A história do Sporting é fantástica e é aqui que quero estar. Estou ansiosa por começar a trabalhar e dar o máximo", disse a jovem aos meios de comunicação `leoninos`.

A guarda-redes mostra-se confiante de que o clube lhe oferece todas as condições para crescer: "Tenho tentado evoluir o meu jogo e este é o clube certo para fazer isso, pelas suas infraestruturas e pelo que tem para oferecer. Sempre quis jogar futebol profissionalmente e o Sporting é um clube em que me vejo a crescer, trabalhar no duro e aprender mais. Estou entusiasmada por começar a trabalhar".

Antes de jogar em Portugal, Sheppard representou a Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, ao serviço da qual chegou a ser eleita a melhor jogadora da Conferência Este do campeonato norte-americano.

"Joguei lá cinco anos e, no último, sagrámo-nos campeãs da Conferência Este. Depois, dei o meu primeiro passo enquanto profissional quando fui para o Clube de Albergaria e agora estou aqui. Tem sido uma grande aventura", sublinhou a guardiã.