João Pereira apresentado como treinador do Sporting

Foto: SCP

Frederico Varandas iniciou a apresentação e afirmou: "Estamos aqui para apresentar João Pereira como novo treinador a equipa principal, 7 meses antes do planeado. Acaba por ser uma escolha natural mas que teve início há cerca de 4 anos. Conheço o João como jogador há mais de 14 anos, eu era diretor clínico, e sempre demonstrou liderança, caráter e entendimento do jogo anormal para um jogador. São tudo características teóricas para ser treinador e tinha de o provar para ser treinador. Em 2021 convidámo-lo em janeiro para regressar ao Sporting como jogador e ao mesmo tempo lançámos-lhe o desafio de iniciar uma nova carreira. Começou como adjunto dos sub-23, depois treinador principal dos sub-23 e depois treinador da equipa B do Sportng. Nestes três anos e meio foi crescendo como treinador, foi constituindo a sua equipa técnica e convenceu a estrutura de futebol pela sua competência e liderança".



“Não tenho dúvida que daqui a 4 ou 5 anos estará num dos clubes mais poderosos da Europa. Vai encontrar um grupo fabuloso, um capitão fabuloso, e um clube que o vai proteger e vai permitir-lhe crescer. O Sporting encontrou um treinador que vai continuar a fazer o clube crescer", afirmou o presidente da SAD leonina.



Depois vieram as primeiras palavas de João Pereira como treinador principal do Sporting: "Privilégio, honra e orgulho estar a ser apresentado como treinador do Sporting, agradecer a confiança depositada em mim. Queria deixar uma palavra de agradecimento ao Ruben pelo que fez e pelo que conseguiu no Sporting. O legado dele não são só conquistas, mas também a união no seio da família sportinguista. O futuro traz responsabilidade, mas vem de mãos dadas com ambição de tornar no Sporting um clube de futuro. Peço aos adeptos que continuem a apoiar a equipa como têm feito nos últimos tempos, juntos estaremos mais perto das vitória".



João Pereira referiu ainda a mágoa por não ter dado títulos ao Sporting como jogador: "Agora quero corresponder dando mais títulos. O Sporting deu-me muita coisa, permitiu-se ir à seleção, uma transferência para uma das maiores ligas do mundo, voltei a casa duas vezes e só conquistei dois títulos. Gostava nesta nova etapa da carreira corresponder com mais títulos".



Questionado sobre se a herança é pesada, mas positiva e se lhe aparece na sua cabeça a hipótese de corre mal respondeu: "Se tivesse dúvidas e se pensasse que correria mal, não estaria aqui, estaria em casa com os meus filhos. Isso não me passa pela cabeça, faltam muitos jogos, mas temos de ser positivos e estou confiante que as coisas vão correr bem".



Sobre se Luís Neto será peça fundamental admitiu: "Fui eu que pedi ao presidente e ao Viana, pela experiência que tem como futebolista, vai ter um papel fundamental no dia-a-dia no nosso clube. Vai dar a experiência de quem foi jogador e será importante para o futuro do Sporting".