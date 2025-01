Pivô Rocha regressa ao futsal do Sporting

”, referem os "leões" na sua página oficial na internet.Rocha, de 29 anos, que foi campeão pelo Sporting (2020/21) e conquistou duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga com os "leões", vestiu as cores dos brasileiros do Carlos Barbosa, após deixar o emblema leonino.”, disse o jogador, citado pelo Sporting.No campeonato, os "leões" seguem em primeiro na fase regular, com mais dois pontos do que o rival Benfica, na Taça de Portugal estão nos oitavos de final, na Taça da Liga nos quartos de final e na "Champions" está apurado para a "final four".