Quinta jornada da I Liga arranca com visita do Sporting a Arouca

Os campeões nacionais abrem a jornada em casa dos arouquenses, numa sexta-feira, a partir das 20:15, quatro dias antes de se estrearem na nova edição da Liga dos Campeões, em casa, frente aos franceses do Lille.

O Benfica, que tem o primeiro jogo na `Champions` no dia 19 de setembro, com o Estrela Vermelha, na Sérvia, vai jogar para a quinta ronda do campeonato no sábado, dia 14, perante o Santa Clara, a partir das 20:30.

No mesmo dia, disputam-se o Casa Pia-Moreirense, o AVS-Rio Ave e o Famalicão-Gil Vicente, enquanto no domingo, 15 de setembro, será a vez de o FC Porto entrar em campo, diante do Farense, às 15:30, no Estádio do Dragão, antes do encontro Estoril Praia-Nacional e do duelo minhoto Sporting de Braga-Vitória de Guimarães.

Tal como Sporting e Benfica, também FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães terão compromissos europeus nos dias seguintes à jornada do campeonato, embora ainda não sejam conhecidos os calendários da Liga Europa, para `dragões` e `arsenalistas`, e da Liga Conferência, no caso dos vimaranenses.

A quinta jornada da I Liga encerra numa segunda-feira, dia 16 de setembro, com a receção do Estrela da Amadora ao Boavista.

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 13 set:

Arouca -- Sporting, 20:15

- Sábado, 14 set:

Casa Pia -- Moreirense, 15:30

AVS - Rio Ave, 18:00

Famalicão - Gil Vicente, 20:30

Benfica - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 15 set:

FC Porto -- Farense, 15:30

Estoril Praia -- Nacional, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 16 set:

Estrela da Amadora -- Boavista, 20:15