Rui Borges apresentado como novo treinador do Sporting

Rui Borges é o novo treinador do Sporting, com contrato válido até dia 30 de Junho de 2026, e opção de prolongação até 30 de Junho de 2027.

Aos 43 anos, Rui Borges chega a um "grande", após ter iniciado a temporada no Vitória, que segue no sexto posto, depois do quinto lugar conquistado ao serviço do Moreirense.



O transmontano de Mirandela treinou ainda clubes como Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Mafra.





Na cerimónia de apresentação do novo treinador Varandas entregou a camisola do clube a Rui Borges.





O presidente sobre o passado e presente





A sessão de apresentação começou com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, a referir-se ao anterior treinador João Pereira: Frederico Varandas sobre João Pereira: "Estamos aqui para apresentar o novo treinador e a sua nova equipa técnica. Mas antes, gostaria de deixar uma palavra especial ao ex-treinador João Pereira. Entrou num momento que todos conhecemos, num desafio extremamente complicado e desafiante. A verdade é que, tanto nós Sporting, como o João, infelizmente, chegámos à conclusão que não correu bem.





De seguida Frederico Varandas falou sobre Rui Borges e afirmou: "Viramos a página para o futuro. Rui Borges, um treinador que já tínhamos no radar há mais de um ano, um treinador que subiu a pulso a sua carreira. Começando no modesto Mirandela, subindo por vários projetos, vários clubes cada vez mais exigentes, e sempre com a sua ideia de jogo, sempre com a sua liderança, e foi crescendo e subindo a pulso, chegando ao Mafra, onde fez um excelente trabalho. Passando pelo Moreirense, onde chamou a atenção da estrutura do Sporting, e passou para um clube que tem uma pressão de um grande, de grande exigência, onde continuou com um excelente trabalho. Reconhecemos em Rui Borges não só a competência, a ideia de jogo, mas um homem que lidera pelo exemplo, pelo simples discurso. Não lhe desejo competência, mas sim também sorte, que também será preciso. Muito obrigado ao Rui e a toda a sua equipa técnica. O Sporting luta por todos os títulos e assim irá continuar. Um grande abraço ao Rui por ter aceitado este desafio".







Rui Borges denotou confiança



O treinador na hora de falar pela primeira vez como "leão" afirmou: "Agradecer ao presidente pelas suas palavras, pela confiança. Acima de tudo, pela coragem também de olhar para nós como uma equipa técnica capaz de liderar o Sporting. Deixa-nos muito orgulhosos e felizes. Queria deixar uma palavra de enorme apreço e um obrigado do tamanho do mundo a toda a gente do V. Guimarães. Não me poderei esquecer de tudo o que fizeram, por terem acreditado em nós. Ao presidente, à estrutura, a toda a gente. Todos foram importantes no nosso trajeto, para o sonho de podermos chegar aqui. Obrigado também aos adeptos pelo carinho demonstrado. Depois, dizer que estou muito feliz, muito orgulhoso e honrado. Todos nós, a minha equipa técnica que me acompanha desde sempre. Não tenho muitas palavras para descrever o que tenho sentido nos últimos dias. Dias intensos, felizes. Resta-me só dizer que estou muito feliz, muito ansioso para trabalhar, para conseguirmos ser o que temos sido até aqui. O trabalho tem-nos feito crescer enquanto equipa técnica. Com uma confiança enorme de podermos ser felizes aqui no Sporting, não tenho dúvidas disso. Que o futuro seja risonho. Não sou muito de falar, sou muito sincero, honesto e puro. Acima de tudo, muito honrado por poder representar este grande clube".

Sobre o momento em que assume funções considerou: "Não olho para o momento como delicado. O clube está em todas as frentes. Não sei qual é o momento delicado, para mim enquanto treinador não há. Estou muito feliz por representar o campeão nacional. É um sonho para todos nós. Trabalhámos para isso. Agora queremos é continuar a trabalhar. Foi isso que nos trouxe até aqui. Nunca fugir do que nos guia. É o respeito, a honestidade. Aquilo que prometo é trabalho e acredito que, com a nossa capacidade e a dos jogadores - porque, sem eles, não somos treinadores -, vamos fazê-los acreditar no meu discurso e ser felizes no Sporting".





De seguida falou sobre o que lhe pediu o presidente, o mercado de janeiro e o plantel que tem à disposição: "Olho para o plantel e é o melhor... Nem é o momento para estar a falar em contratações. Estou feliz com os que estão disponíves. Vamos ser competentes com quem temos, competitivos. É isso que queremos, que nos guia e é o que nos identifica enquanto equipa técnica. Feliz com o plantel, que para mim é o melhor. Em relação ao que o presidente pediu, pede-se vitórias. E é para isso que estamos aqui. Para lutar, dar o nosso melhor. É isso que nos exigem e que vou pedir aos jogadores. Que não falte atitude. Às vezes vamos ganhar com mais qualidade, outras vezes nem tanta. Mas se a atitude estiver lá, vamos ganhar. É esse o nosso foco principal para conseguirmos estar dentro da exigência deste grande clube".







Comunicado à CMVM





O dia começou com um comunicado enviado à CMVM, em que o clube de Alvadade oficializou a "contratação do treinador Rui Manuel Gomes Borges, bem como dos treinadores adjuntos Tiago Manuel Barroso Valtelhas de Aguiar, Ricardo Alberto Medeiros Chaves, Fernando Manuel Nascimento Alves e José Pedro Ferreira Gaspar Lage Meireles" com contratos "válidos até ao dia 30 de Junho de 2026, prorrogáveis até 30 de Junho de 2027, em função da obtenção de objectivos desportivos ou por opção da Sporting SAD".



"Em contrapartida do acordo celebrado com a Vitória Sport Clube -- Futebol, SAD a Sporting SAD pagará o valor total de Euro 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil euros)", lê-se ainda no comunicado.



O adeus de João Pereira



Para trás fica João Pereira, de 40 anos, orientou a equipa B dos "leões" até ao passado dia 11 de novembro, quando sucedeu a Ruben Amorim, que saiu para o Manchester United, tendo desde então vencido três jogos (dois na Taça de Portugal e um na I Liga), somado um empate, no domingo em casa do Gil Vicente (0-0), e quatro derrotas como treinador da equipa principal.



O Sporting partilha o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, próximo adversário da equipa de Alvalade, no domingo, em jogo da 16.ª jornada.