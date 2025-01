Sporting e Benfica jogam 20.ª jornada da I Liga em 2 de fevereiro

O organismo divulgou os horários da 20.ª ronda, que se segue a jogos das competições europeias, com o campeão nacional e atual líder a receber os algarvios, a partir das 18:00, seguido da visita das ‘águias’ ao Estrela, pelas 20:30.



As partidas com os emblemas lisboetas, vindos da Liga dos Campeões, são os únicos no domingo, com o Moreirense-Sporting de Braga, pelas 18:45, e o Rio Ave-FC Porto, às 20:45, a realizarem-se na segunda-feira, 03 de fevereiro, depois de ambas as formações virem de jogos na Liga Europa.



A ronda abre pelas 20:15 de 31 de janeiro, com o Boavista-Famalicão, e tem ainda mais quatro jogos no sábado: Santa Clara-Casa Pia e Nacional-Arouca, ambos pelas 15:30, Gil Vicente-Estoril Praia, às 18:00, e Vitória de Guimarães-AVS, às 20h30.