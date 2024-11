Sporting fecha Taça Europa de basquetebol com derrota

Os "leões", que ao intervalo já perdiam por 10 pontos (34-44), conseguiram apenas uma vitória no grupo, pelo que não acompanham o FC Porto, que venceu o Grupo I, na segunda fase da competição.



Depois de perder na Polónia por 30 pontos de diferença (93-63), o Sporting cedeu hoje por 14, num desafio em que até começou bem, liderando por 7-2, antes de ser ultrapassado, aos 13-15, num primeiro período que terminou 21-21 e contou com cinco alternâncias no marcador.



Kenneth Funderburk e Diogo Ventura, ambos com oito pontos, eram, ao intervalo, os mais eficazes do conjunto português, que, entretanto, começou a ser castigado pelo rival nas suas perdas de bola, com o conjunto do Leste europeu a revelar-se mais acertada nos lançamentos de campo, sobretudo no tiro exterior.



Já sem hipóteses de avançar na competição, o Sporting apresentou-se competitivo no ataque, contudo na defesa revelou-se impotente, frente a um adversário bem mais consistente nas várias áreas do encontro, que terminou com 44,83% de êxito nos lançamentos de três pontos, mais do dobro da eficácia do Sporting.



Funderburk, com 20 pontos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa, seguido de Michal Michalak, o melhor dos polacos, com 17.