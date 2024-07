Sporting reforça equipa feminina com defesa canadiana Mégane Sauvé

Mégane Sauvé, de 26 anos, destacou-se na época passada, ao serviço do Valadares Gaia FC, que contratou a lateral esquerda em 2023, ao AS Blainville, do Canadá, tendo disputado 30 jogos e marcado um golo pela equipa do distrito do Porto.



"O clube é histórico. Estou feliz por estar aqui e preparada para trabalhar. O Sporting tem jogadoras muito boas e experientes. São conhecidas e têm uma identidade aqui. Só quero contribuir para isso e aprender com elas", disse a defesa, citada pelos meios de comunicação do Sporting.



Em 2024/25, Mégane Sauvé pretende conquistar a Liga portuguesa - que foi vencida pelo rival Benfica nos últimos quatro anos --, prometendo "uma grande temporada" aos adeptos 'leoninos'.



"Quero vitórias e bons resultados e pretendo contribuir para uma equipa que já tem um estatuto aqui", assinalou.