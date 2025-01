Taça da Liga. Rui Borges espera um duelo de gigantes

Foto: Estela Silva - Lusa

Sobre o jogo de amanhã o técnico afirmou: "Os jogos grandes que ditam troféus serão sempre muito competitivos, mais do que bem jogados. São muito táticos, de compromisso nos duelos, quem estiver mais proativo nas segundas bolas. Ninguém quer perder. A equipa que estiver mais forte nesses sentidos, nos duelos, em algum momento vai haver um pormenor, tal como aconteceu com o Viktor. No jogo do FC Porto aconteceu exatamente aquilo que eu disse aqui, porque são jogos muito específicos que decidem um troféu".



Questionado a propósito da forma de enfrentar as “águias” admitiu: "Sim, logo por ser uma final é diferente, a concentração, a motivação... Em termos mentais é tudo diferente, seja para o treinador ou para os jogadores. Queremos sempre ganhar. Mas é uma final e queremos acrescentar troféus à história do clube. Em relação ao querer olhar para o Benfica da segunda parte ou da primeira, temos de olhar para aquilo que o Sporting também fez e o mérito que teve na primeira parte, que não deixou o Benfica criar. Acredito e sei as dificuldades que temos, há sobrecarga com alguns jogadores. Notou-se isso contra o FC Porto. Por mais que trabalhemos e queiramos alguns comportamentos, às vezes é muito dos jogadores. É a tal história do controlar os 15% e os jogadores os 85%. Numa final não pode haver cansaço, tem de haver vontade de acrescentar títulos à história do Sporting. No momento de começar o jogo, acredito que a equipa estará preparada e dará uma boa resposta".



E sobre a hipótese de Gonçalo Inácio poder ocupar o lugar do lesionado Morita no meio-campo referiu: "Sim, é uma das possibilidades. Já o fez com o Ruben em certos momentos. É um jogador que vem de lesão, mas é um jogador que sabe jogar ali. Mas também há outros ali. Até o Esgaio já jogou a médio. Estamos num clube grande e os jogadores são cada vez mais inteligentes, são comprometidos e agarram-se às ideias da equipa técnica. Estaremos cá para assumir alguns erros, desde que haja compromisso e exigência dentro daquilo que queremos enquanto equipa técnica”.



A terminar uma curiosidade sobre se fez alguma promessa se vencer a Taça da Liga? Eis a resposta: "Não. Estamos felizes, enquanto equipa técnica, por estarmos na final. A promessa é ter a folga e ir a casa ver os meus pais, a minha mulher e o meu filho. Não há momentos para festa. Depois temos um compromisso para o campeonato, que é o nosso grande objetivo do nosso clube”.