Trincão diz que João Pereira é "bastante parecido" a Amorim

Em conferência de imprensa, na véspera da receção do Sporting ao Arsenal, da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, o internacional português considerou que o antigo lateral "é bastante parecido" com o agora treinador do Manchester United.



"Tem algumas nuances ofensivamente. Sabe motivar bastante bem. Tem boas ideias defensivas e ofensivas. Os horários até têm sido os mesmos", referiu Trincão, que admitiu que João Pereira "tem sido fácil e acessível" e "também é bastante brincalhão, mesmo que não pareça".



O sucesso que o Sporting possa ter no final da temporada será "o trabalho de todos", segundo Trincão, que assegurou que os jogadores ficam "felizes por ser reconhecidos, mas, se acabar a época bem, vai ser o trabalho de todos, do mister Amorim, do mister João Pereira".



Com 19 encontros esta temporada, Francisco Trincão tem já quatro golos e nove assistências, depois de ter terminado 2023/24 com 10 tentos e nove passes para golo.



"A época tem sido boa. Tento ajudar sempre muito a equipa, seja com golos, assistências, mas também na zona defensiva", referiu Trincão, que se assumiu "muito feliz" no Sporting, numa "cidade incrível" e no seu clube.



Trincão lembrou ainda os dois jogos com o Arsenal, nos oitavos de final da Liga Europa de 2022/23, que os 'leões' ultrapassaram no desempate por grandes penalidades, após duas igualdades.



"Acabámos por utilizar esse jogo, porque o Arsenal não mudou muito, mas com algumas diferenças, porque tem jogadores novos. Focámo-nos também nas qualidades desses jogadores novos", afirmou.



O Sporting, segundo classificado da fase de liga da Liga dos Campeões, com 10 pontos, recebe na terça-feira o Arsenal, 12.º, com sete, numa partida da quinta jornada que será arbitrada pelo polaco Szymon Marciniak.