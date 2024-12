Varandas justifica momento do Sporting com onda de lesões

Em discurso durante a cerimónia dos prémios Stromp, Frederico Varandas voltou a explicar o processo que levou à saída de Ruben Amorim e à ascensão de João Pereira da equipa B para a principal, numa mudança de ciclo que estava a ser preparada para o final desta época e que teve de ser antecipada, dada a ida de Amorim para o Manchester United.”, disse.Além da onda de lesões que fustiga atualmente a turma leonina, o presidente do clube lisboeta lembrou que, em Portugal, entre os ditos três "grandes", nunca antes um treinador tinha saído a meio de uma época desportiva devido a ter sucesso desportivo, o que obrigou a tomar a decisão de antecipar o plano traçado para o final desta época.”, frisou Varandas.





O presidente do Sporting considerou que vai carregar “para o resto da vida” o convite “mais ingrato e o presente mais envenenado” que podia oferecer a um jovem técnico, numa estrutura ainda a lidar com um “choque emocional” da saída de Ruben Amorim.



“A equipa está a sofrer por todas estas condições e circunstâncias. O que nós temos de fazer é lutar e adaptar. Venho de uma instituição onde, em muitas missões, o plano A é para esquecer mal entramos no terreno. Caído o plano A, ficamos de mãos na cabeça e a chorar? Ficávamos lá todos, não voltava ninguém. Nós não quisemos isto, mas não vamos ficar a chorar”, disse Frederico Varandas, que apontou ainda às arbitragens.



Nas derrotas com Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1), Frederico Varandas considerou que existiram erros que prejudicaram o clube verde e branco, mas recusa a ideia de uma conspiração do Conselho de Arbitragem (CA) contra a equipa de Lisboa.



“O Sporting não esteve brilhante e não jogou muito bem, mas a estatística, apesar de não explicar tudo, não mente. O próprio CA diz que as arbitragens foram infelizes. Eu continuo a acreditar no CA do futebol português. Não tenho dúvidas nenhumas de que não há nenhuma conspiração dos árbitros contra o Sporting e, por isso, eu não tenho dúvidas de que vão continuar a existir erros humanos. Eu tenho a certeza, sim, de que não vão sempre prejudicar ou beneficiar os mesmos”, apontou o presidente ‘leonino’.



Frederico Varandas reforçou ainda a ideia de que o Sporting não tem a capacidade de ombrear com os clubes europeus com orçamentos superiores e deixou muitos elogios ao jovem médio João Simões, de 17 anos, que se estreou e tem sido titular nos "leões".



“Dezembro era um mês traumático para mim. Sofria 'bullying' com as piadas do Natal. Hoje, o drama que o Sporting vive é que, se calhar, não vamos ser bicampeões. Para os nossos rivais, que acham que isto era uma brechazinha, lamento, pois o Sporting não volta para trás. Não sei se vamos ser bicampeões, mas o que eu sei é que, seja de que forma for, o Sporting vai continuar a lutar por títulos e isso nunca mais volta para trás. Este é o lugar que o Sporting nunca devia ter deixado”, sublinhou Frederico Varandas.



O Grupo Stromp entregou quinta-feira um total de 37 prémios, entre os quais o de futebolista do ano para Viktor Gyökeres, revelação do ano para Geovany Quenda, equipa do ano para o futebol e andebol masculino, treinador do ano para Ricardo Costa, dirigente do ano para Frederico Varandas, atletas masculino e feminino do ano para Martim Costa e Jéssica Inchude, respetivamente, ou o especial de gratidão para Manuel Fernandes.