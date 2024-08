Vítor Bruno garante que FC Porto vai "encharcar o equipamento de suor" no clássico

Vítor Bruno garantiu que está consciente que "não há jogos iguais", mas salientou que a vontade do FC Porto é ir a Alvalade conquistar os três pontos, numa altura em que as duas formações seguem igualadas no topo, ambas com nove pontos, juntamente com o Famalicão.

"Não há jogos iguais, cada jogo acaba por ter a sua vida própria. Obviamente que será sempre um jogo altamente competitivo, é um clássico do nosso futebol, terá sempre um cariz de alguma imprevisibilidade no resultado final. São duas equipas que se conhecem bem, sabem o que podem esperar uma da outra", referiu o técnico portista, em conferência de imprensa de antevisão da partida da quarta jornada, no sábado, às 20:30.

Sem revelar a estratégia para o jogo, Vítor Bruno assumiu que a equipa está consciente do que tem para fazer e da necessidade de estar ao melhor nível.

"Cada treinador terá o seu nível de estratégia para tentar surpreender o adversário, agora nós teremos de ser muito fiéis ao que somos e preparados para encharcar o nosso equipamento de suor. Essa premissa terá de estar presente em todos os momentos se queremos sair de Alvalade com três pontos. E nós queremos muito", frisou.

Com um arranque de época imaculado, o FC Porto conta com quatro vitórias em quatro jogos oficiais (três no campeonato e uma na Supertaça), pelo que o técnico admitiu que isso traz níveis de confiança elevados, ainda assim, referiu que haverá sempre "desconfiança".

"Confiamos naquilo que temos feito até aqui, queremos continuar a dar passos em frente, a equipa está segura, está sólida, está confiante e, obviamente, também desconfiada, porque vai encontrar um adversário forte", disse.

Por isso mesmo, o treinador dos `dragões` não acredita num adversário de orgulho ferido neste encontro, devido à derrota na Supertaça, que os `azuis e brancos` venceram por 4-3, no prolongamento, depois de terem estado a perder por 0-3.

"Vi sinais de força, pelo que estaremos sempre alerta. Não nos deveremos distrair. Conseguimos dar a volta na Supertaça, mas será um jogo diferente. Do outro lado estará um adversário muito bem orientado", concluiu.

O FC Porto, no topo da tabela com os mesmos nove pontos do Sporting, joga no sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, com os `leões`, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.