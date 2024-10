Torneio de ténis de Wimbledon substitui juízes de linha por sistema eletrónico

Os árbitros e juízes de linha elegantemente vestidos têm sido uma das imagens de marca do único torneio do Grand Slam disputado em relvado.



Wimbledon avança para uma reforma essencial, que visa "equilibrar a tradição e a inovação", seguindo as orientações da ATP.



O circuito masculino decidiu em 2023, para aplicar em 2025, generalizar um dispositivo eletrónico que permite verificar se a bola tocou ou não na linha (ELC), para "otimizar a precisão e a coerência entre torneios".



Os quatro torneios do Grand Slam são livres de escolher, sendo que o All England Club, que gere Wimbledon, assume desde hoje que adotará o ELC já em 2025.



"A tecnologia de arbitragem será aplicada em todos os jogos, das qualificações à final, nomeadamente para as situações que até agora levavam aos 'out' e 'fault' dos árbitros de linha", refere o comunicado da organização.



O All England Club esclarece ainda que a decisão de adotar o ELC se sustenta em testes feitos este ano, com resultados positivos.



Por outro lado, foi anunciado que as finais de singulares vão iniciar-se mais tarde, pelas 16:00 locais (15:00 TMG). A edição de 2025 de Wimbledon realiza-se entre 30 de junho e 13 de julho.