FC Porto "obrigado" a ganhar na visita ao AVS

Após o triunfo em casa frente ao Hoffenheim (2-0) na Liga Europa, os "dragões" voltam ao campeonato a seis pontos do líder e campeão em título, depois da vitória de sábado em casa do Famalicão (3-0), e com o Benfica a dois pontos depois da vitória ante o Rio Ave (5-0).Ausentes do jogo, pelos homens da casa, estão Lucas Piazón e Lucas Moura, ambos por lesão. Já Vítor Bruno apenas não conta com o contributo de Iván Marcano.Os "dragões" somam por vitórias os últimos quatro jogos na I Liga, tendo apenas uma derrota, precisamente com os "leões" (2-0), procurando seguir no encalço da frente antes de as atenções se virarem para a Taça da Liga.Na Vila das Aves, os portistas vão encontrar o 12.º classificado, com nove pontos, e uma equipa que ainda não perdeu a jogar em casa esta época, além de não sofrer golos há três partidas seguidas na I Liga.





Na conferência de imprensa de antevisão do jogo Vítor Bruno preferiu destacar as qualidades adversárias: "Ainda não perdeu em casa e não sofreu golos nos últimos três jogos. Esta prova é o nosso objetivo prioritário. O AVS é equilibrado, organizado e tem gente acutilante na frente. Teremos de ser competentes com e sem bola. Vamos levar o que é nosso para jogo e competir, para voltar de lá com três pontos".





Vítor Campelos mostrou-se confiante. O técnico natural de Guimarães acredita na surpresa: "A nossa confiança é sempre elevada, pois acreditamos muito no nosso trabalho e na nossa equipa. Esta é a mensagem que transmitimos aos jogadores: confiança e entrega total, independentemente do adversário".



Uma vitória ante uma das melhores equipas do campeonato, de resto, elevaria a formação orientada por Vítor Campelos ao nono lugar e à primeira metade da tabela.



A partida que encerra a nona jornada terá arbitragem de Miguel Nogueira e está marcada para as 20h15.