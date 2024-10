AG do Benfica reúne para revisão dos estatutos

No dia 21 de setembro, a proposta global de revisão de estatutos apresentada pela direção do Benfica foi "aprovada na generalidade", naquele que foi o ponto um da AG extraordinária, que contou com a presença de 1.644 sócios, informou, então, o clube da Luz.A votação das propostas admitidas na especialidade, à qual se deveria seguir a votação final global das alterações, foi, depois, interrompida ao início da noite, numa altura em que José Pereira da Costa já tinha assumido a condução da AG, após a demissão do anterior presidente da Mesa, Fernando Seara.O Benfica já tinha chegado a um consenso para a revisão dos estatutos do clube, mediante a apresentação de uma proposta global única, na sequência de negociações entre os autores das três propostas globais apresentadas à Mesa da Assembleia Geral (direção, Movimento Servir o Benfica e Comissão de Estatutos).Os sócios que pretendam participar na AG terão de ter a quota de agosto atualizada.