Benfica em vantagem na Taça CEV de voleibol

Com Nivaldo Díaz e Felipe Banderó em grande forma, com 13 pontos cada, as "águias" não deram hipótese aos eslovenos e confirmaram o favoritismo, vencendo pela margem máxima.



Depois de um duplo 25-20, os encarnados não facilitaram no último set e acabaram com 25-15 no derradeiro parcial, acabando com 20 pontos ao todo de diferença para os adversários.



Assim, os portugueses têm "pé e meio" nos oitavos de final desta competição, procurando confirmar o apuramento na segunda mão, na Eslovénia, agendada para 19 de novembro.