José Melro da equipa B renova contrato com o Benfica

Depois de ter totalizado 26 jogos e 16 golos na edição 2023/24 da Liga Revelação, competição em que foi o melhor marcador das "águias" e o segundo melhor da prova, o atleta está consciente de que terá agora um desafio diferente na equipa treinada por Nélson Veríssimo.", disse ao sítio do clube encarnado na Internet.José Melro, que na época passada se estreou pela equipa B benfiquista numa partida diante do Liverpool, em 22 de outubro de 2023, referente à Premier League International Cup, mostra-se feliz e determinado a honrar a camisola do clube.





“Com esta renovação, o meu maior objetivo, o meu maior desejo, é honrar o 'manto sagrado' e continuar a história bonita do Benfica. A minha evolução tem vindo sempre a crescer”, vincou o jogador que chegou ao Seixal em 2022/23, oriundo da União de Santarém.