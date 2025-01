Três ciclistas suspensos preventivamente

A mesma fonte disse que os três foram suspensos durante o último trimestre de 2024, sem indicar, contudo, a que anos se referem as anomalias detetadas.Nas últimas cinco temporadas, o sprinter esteve na estrutura da Sabgal-Anicolor, depois de ter representado Rádio Popular-Boavista (2019) e a equipa do Louletano.JáNa sua carreira, o já ex-ciclista de 37 anos representou várias formações lusas, nomeadamente a OFM-Quinta da Lixa (2013-2015), o Sporting-Tavira (2016-2017), o Louletano (2018-2019) e a Rádio Popular-Boavista (2020-2023), antes de alinhar na Credibom-LA Alumínios-Marcos Car.Em setembro, o presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) tinha revelado à Lusa a existência de cinco processos de passaporte biológico no ciclismo português e, em outubro, fonte da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) confirmou à Lusa que Frederico Figueiredo e Luís Gomes estavam suspensos preventivamente.A FPC tem em vigor um protocolo com a ADoP que estende o passaporte biológico – só obrigatório para formações dos dois primeiros escalões mundiais da modalidade - à totalidade dos corredores das equipas continentais portuguesas, incluídas na terceira divisão.