Vuelta: Almeida mantém segundo lugar na geral, Rui Costa desiste após queda

O ciclista luso de 37 anos, campeão do mundo em 2013, estava na frente do pelotão, a 10 quilómetros do final da quinta etapa, quando não conseguiu evitar o seu colega de equipa Owain Doul, galês, que caiu imediatamente à sua frente. Combalido pela queda, sobre o ombro esquerdo, que esteve lesionado, foi forçado a desistir.



Os 177 quilómetros entre Fuente del Maestre e Sevilha, cumpridos em 4:25.28 horas, terminaram com o checo Pavel Bittner (DSM) a surpreender sobre a meta os dois melhores sprinters do grupo, ou seja o belga Wout van Aert (Visma|Lease a Bike) e o australiano Kaden Groves (Alpecin -Deceuninck), a dupla que luta pela classificação por pontos.



Na mais plana das etapas desta Vuelta, o esloveno Primoz Roglic (Red Bull- BORA-hansgrohe) foi 57.º e Almeida 80.º, os dois com o mesmo tempo do vencedor, mantendo-se primeiro e segundo da geral, separados por oito segundos apenas.



João Almeida, evidente líder da equipa desde a etapa da véspera, em que Adam Yates perdeu muito tempo, reforça que a UAE ainda tem "muitas cartas para jogar".



"Espero melhorar de dia para dia, se bem se note o esforço do Tour (em que foi quarto). Não tive muito tempo para treinar, mas irei avançando. De momento, estamos bem na geral, com McNulty também bem classificado (sétimo, a 50 segundos). Poder jogar com mais cartas é importante", reforçou, no final da etapa.



Como dificuldade de hoje, destacou o calor: "Sobrevivemos a beber muita água e a refrescar-nos como conseguimos. Foi um dia de calor incrível, que superámos, e vamos tentar melhorar com o passar dos dias".



A luta foi intensa, sim, para a camisola verde, que continua com Wout van Aert, com 158 pontos, mais 13 do que Groves. Bittner já se destaca em terceiro, com 81 pontos.



No sprint de hoje, Groves foi o primeiro a ficar para trás. Quando parecia que van Aert ia ganhar, Bittner lançou melhor a bicicleta para a frente e 'roubou-lhe' mesmo o triunfo.



No pelotão compacto de 150 unidades entrou o outro luso na corrida, Nélson Oliveira (Movistar), sendo 75.º. Na geral, mantém-se em 57.º, a 7.53.



Na quinta-feira, realiza-se a sexta etapa, que vai ligar Jerez de la Frontera e Yunquera, em 185,5 quilómetros, de novo com montanha no 'menu': uma subida de primeira e mais três de terceira, a última das quais a coincidir com a meta.