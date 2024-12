Aleksandar Stavrev arbitra o FC Porto-Midtjylland

Stavrev, de 47 anos, reencontra os "dragões" na segunda competição da UEFA, depois de ter estado numa vitória do FC Porto em casa do Rapid Viena (3-1) na época de 2010/11, na qual a equipa portista viria a vencer a competição, frente ao Braga.



Na quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo com início às 20h00, Stavrev terá como assistentes os compatriotas Dejan Kostadinov e Goce Petreski, enquanto o italiano Daniele Chifi estará no videoárbitro.



O FC Porto, 23.º, com cinco pontos, recebe a equipa dinamarquesa, 20.ª, com sete, a precisar de um bom resultado, a três jornadas do final da fase de liga e quando apenas seguem para os "oitavos" os oito primeiros.



Do nono ao 24.º, parte da tabela em que também se encontra o Sporting de Braga (18.º, sete pontos), as equipas seguem para um ‘play off’ de acesso aos oitavos de final, enquanto as situadas do 25.º para baixo são eliminadas.



Nesta sexta jornada, o Sporting de Braga tem difícil compromisso em casa da Roma (21.ª, seis pontos), em jogo (17h45) dirigido pelo alemão Daniel Siebert, assistido por Jan Seidel e Rafael Foltyn, e com Soren Storks na função do VAR.



Ainda na Liga Europa estarão os árbitros lusos Tiago Martins, no VAR do Rangers-Tottenham, e António Nobre como árbitro principal no Elfsborg-Qarabag, coadjuvado por Pedro Ribeiro e Nelson Pereira e André Narciso no VAR.



Também na quinta-feira, mas na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães, em zona de apuramento direto (quinto, com 10 pontos) visita os suíços do St.Gallen (20h00), num embate com arbitragem do escocês Nicholas Walsh.