FC Porto defronta Midtjylland sem margem de erro

O FC Porto ocupa o 23.º lugar, dois acima da zona de eliminação das provas europeias, com cinco pontos, menos dois do que o campeão dinamarquês (20.º classificado, com sete).



Os "dragões", que ganharam apenas um jogo na Liga Europa, em cinco encontros (2-0, ao Hoffenheim), estão a atravessar a pior fase da temporada, na qual foram goleados pelo Benfica (4-1) e eliminados da Taça de Portugal, pelo Moreirense (derrota por 2-1).



Com um único triunfo nos últimos seis jogos oficiais, Vítor Bruno está cada vez mais sob pressão no comando técnico dos "dragões", que voltaram a tropeçar no sábado, ao empatarem 1-1 em Famalicão, para a I Liga, falhando a possibilidade de apanharem o Sporting na liderança.







Caráter quase decisivo do jogo





Os "dragões" têm noção da dimensão do encontro com o Midtjylland, ao ponto do treinador Vítor Bruno ter dito que "é a primeira de três finais".





O treinador do FC Porto foi muito prático na sua análise: "Temos uma oportunidade única de fazer oito pontos amanhã e ultrapassar um adversário que está à nossa frente".





Vítor Bruno perspetivou um jogo com grandes duelos e que deve exigir aos "dragões" adaptarem a sua forma de abordar o encontro. Na crença de ter pela frente um adversário forte fisicamente e com um estilo de jogo direto,





Apesar dos resultados menos positivos nas Liga Europa, os portistas são amplamente favoritos para a receção Midtjylland, equipa que contra emblemas portugueses nunca venceu em solo luso.





O emblema dinamarquês chega à Invicta confortável com os sete pontos já conquistados, mas recheado de dúvidas no ataque. O tridente mais produtivo Franculino Djú, Simsir e Osorio - está lesionado há mais de um mês e essas dúvidas podem deixar a equipa mais debilitada nesse setor.





Jogar no Dragão é quase sempre sinónimo de vitória para os portistas. Mesmo que a relação com os adeptos não atravesse o melhor dos dias, é de esperar que o Estádio do Dragão esteja lotado e que a equipa portista consiga manter a dinâmica de domar os adversários e vencer o jogo.





Vítor Bruno deixou fugir a possibilidade de fazer algumas alterações na equipa, até porque Alan Varela e Fábio Vieira estão em dúvida, para o desafio europeu, e Nico González está castigado.





Em virtude do estilo de jogo do Midtjylland, os "dragões" podem explorar mais as alas, com Galeno e Pepê em destaque e reforçar o setor intermédio com a entrada de Namaso a apoiar Samu.





Apesar do calendário estar apertado, não é provável que Vítor Bruno faça qualquer tipo de gestão para o desafio desta quinta-feira, até pela urgência de vencer e ficar numa posição mais privilegiada na UEFA Europa League.