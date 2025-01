FC Porto espreita segundo lugar

Poucos dias após ter igualado um registo negativo com 60 anos, ao perder com o Olympiacos, na Liga Europa, os ‘dragões’ recebem os açorianos, a partir das 18:00, num encontro em que voltarão a ser orientados por José Tavares, coordenador da formação que rendeu interinamente Vítor Bruno.Num momento de ‘turbulência’ e ainda à espera da oficialização da entrada do técnico Martín Anselmi, o FC Porto (40 pontos) pode, ainda assim, ultrapassar o Benfica (41), derrotado pelo Casa Pia no sábado, e subir ao segundo posto do campeonato, que é liderado pelo Sporting (47).Para isso, os ‘dragões’ precisam de vencer o Santa Clara, a equipa ‘sensação’ da competição, que ocupa a quinta posição, com 31 pontos.No primeiro encontro do dia, o Vitória de Guimarães, sétimo colocado, joga no reduto do Estoril Praia (11.º), às 15:30, enquanto o Sporting de Braga, quarto colocado, com 34 pontos, recebe a partir das 20:30 um Boavista em crise e instalado no último lugar.Programa da 19.ª jornada:Arouca – Moreirense, 1-0

Famalicão - Estrela da Amadora, 0-0

Farense - Rio Ave, 1-2

Casa Pia – Benfica, 3-1

Sporting – Nacional, 2-0



Domingo

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 15:30

FC Porto - Santa Clara, 18:00

Sporting de Braga – Boavista, 20:30



Segunda-feira

AVS - Gil Vicente, 20:15.