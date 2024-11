Georgi Kabakov arbitra Lazio-FC Porto

No estádio Olímpico de Roma, em jogo com início às 20h00, Kabakov contará com uma equipa quase na totalidade búlgara, da qual fazem parte os assistentes Martin Margaritov e Diyan Valkov, bem como o videoárbitro Dragomir Draganov.O FC Porto, 15.º classificado da fase de liga, com quatro pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), visita a equipa com melhor desempenho até à terceira jornada, com a Lazio a ter nove pontos, com nove golos marcados e um sofrido.Em Boras, na Suécia, no jogo do Sporting de Braga, com início às 17h45, o árbitro Juxhin Xhaja lidera uma equipa com os assistentes Arber Zalla e Rejdi Avdo, enquanto no VAR estará o italiano Paolo Mazzoleni.O Sporting de Braga ocupa o 26.º lugar à terceira jornada, fora dos lugares de acesso ao ‘play off’, entre o nono e 24.º, e o Elfsborg é 22.º, com os mesmos três pontos, mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos.





Pawel Raczkowski arbitra o Vitória



Na Liga Conferência Europa, o árbitro polaco Pawel Raczkowski foi o escolhido para o jogo de quinta-feira entre o Vitória de Guimarães e os checos do Mlada Boleslav, com início marcado para as 20h00, no Estádio Dom Afonso Henriques.



Também hoje, a UEFA indicou o árbitro português Luís Godinho para o jogo de quinta-feira da Liga Europa entre o Bodo/Glimt e o Qarabag, acompanhado dos assistentes Rui Miguel Teixeira e Pedro Miguel Mota, Hugo Miguel no VAR, coadjuvado por Fábio Melo, e André Narciso como quarto árbitro.



Na quarta-feira, mas na Youth League, em Roterdão, no Feyenoord-Salzburgo, estará Catarina Campos, assistida por Sandrines dos Santos e Ana Silva.