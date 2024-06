João Brandão é o novo treinador do FC Porto B

“João Brandão é o homem escolhido para orientar o FC Porto B em 2024/25. Aos 41 anos, o treinador deixou a equipa técnica de Luís Castro no Al Nassr para rubricar um contrato válido até 2026 com o clube do qual é adepto e sócio desde o berço e que já representou durante uma década, em dois momentos distintos”, refere o comunicado do FC Porto.



João Brandão substitui no cargo António Folha, que comandou a equipa B dos ‘dragões’ nas últimas três épocas e meia na II Liga, sendo que na última os ‘azuis e brancos’ terminaram em 10.º lugar, com 44 pontos.



Nos últimos cinco anos, Brandão foi adjunto de Luís Castro no Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Al Duhail (Qatar), Botafogo (Brasil) e Al Nassr (Arábia Saudita), já depois de ter acompanhado o técnico precisamente na equipa B portista.